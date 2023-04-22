Офис Зеленского запланировал летом получить алгоритм по вхождению в состав НАТО

На июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина намерена получить «четкий алгоритм» движения страны к вхождению в состав альянса. Об этом заявил глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу, 21 апреля, в своем Telegram-канале.

«Надеюсь, что страны Северной Европы поддержат обеспечение безопасности Украины до того, как она станет полноправным членом НАТО, и готовы подписать соответствующий документ», — написал Ермак.

Он рассказал, что провел переговоры с советниками глав правительств Швеции, Норвегии, Дании, Исландии, а также с советником президента Финляндии. По его словам, они обсудили форматы дальнейшей поддержки Украины.

Ранее, 21 апреля, глава минобороны Германии Борис Писториус заявил, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе. Министр утверждает, что все страны — члены военного блока видят Киев в составе альянса, но «до этого еще предстоит пройти определенный путь».

Ранее в этот день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все страны — союзницы по НАТО договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Утром 20 апреля Столтенберг прибыл с визитом на Украину, где встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Украинский лидер отметил, что существующий формат отношений между НАТО и Киевом нуждается в изменениях. По его мнению, нет ни одного барьера, который бы мешал пригласить Украину в блок.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года. Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил о невозможности оперативно принять Украину в состав Североатлантического альянса. Он пояснил, что решение по поводу членства Украины должно приниматься посредством совещания 30 государств-партнеров.