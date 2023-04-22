Агент Кривцова Гргич заявил об интересе Испании к полузащитнику «Краснодара»

Европейские футбольные клубы, в частности испанские, интересуются полузащитником «Краснодара» Никитой Кривцовым. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил «РБ Спорт» со ссылкой на футбольного агента Младена Гргича.

«К Кривцову есть интерес из-за рубежа, очень много интереса. <…> Никита — отличный футболист, он хорошо играет в этом сезоне. Его хотят многие команды высокого уровня. Испания? Да, оттуда есть конкретный интерес», — поделился Гргич.

Футбольный агент отмечает, что официального обращения пока не было. Известно также, что контракт с ФК «Краснодар» у Кривцова заключен до 30 июня 2026 года.

Этот сезон у футболиста самый успешный на данный момент: он уже забил восемь голов и отдал три результативные передачи, сообщает «Спорт-Экспресс». Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость как игрока в €2,5 млн.

Ранее, 15 апреля, состоялся матч «Сочи» – «Краснодар». В нем краснодарская команда победила со счетом 2:0, при этом один из голов забил Кривцов.

Таким образом «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 38 очками. В следующем туре 24 апреля краснодарская команда сыграет со «Спартаком».