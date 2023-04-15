«Сочи» проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством Хохлова

«Сочи» на домашней арене 15 апреля проиграл «Краснодару» в первом матче под руководством исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Хохлова.

Сочинская команда уступила сопернику в матче 23-го тура чемпионата России со счетом 2:0. На 40-й минуте игры счет открыл нападающий «Краснодара» Жуан Батчи, а затем полузащитник Никита Кривцов забил еще один гол на 48-й минуте.

Таким образом «Краснодар» занял шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) с 38 очками, а «Сочи» к этому моменту находится на девятой позиции, набрав 31 очко.

В следующем туре 24 апреля краснодарскую команду ждет матч со «Спартаком». На день раньше «Сочи» сыграет с «Ахматом» из Грозного, отмечает «Спорт-Экспресс».

Курбан Бердыев 10 апреля покинул пост главного тренера «Сочи». Контракт с 70-летним тренером расторгли по соглашению сторон. Его сменил бывший наставник «Ротора» Хохлов.