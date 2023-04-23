Выйти из сумрака

Госдума 20 апреля в третьем чтении поддержала законопроект Минприроды об установке систем автоматического контроля на промышленных объектах для мониторинга объемов вредных выбросов в окружающую среду. До 2026 года они появятся в 41 городе-участнике проекта «Чистый воздух», в обязательном порядке должны быть подключены 300 предприятий.

Этого законопроекта мы ждали очень долго, речь в нем идет об установке систем автоматического контроля за выбросами на предприятиях I и II классов опасности в городах с самой загрязненной атмосферой. Это Норильск, Красноярск, Череповец, Чита, Нижний Тагил, Магнитогорск, Челябинск, Братск, Новокузнецк, Липецк и другие участники проекта «Чистый воздух».

Такие системы — не новость, они уже действуют на пяти крупных промышленных объектах в нашей стране. Это Московский и Омский нефтеперерабатывающие заводы, Красноярский алюминиевый завод, предприятия АО «Апатит» и «Хайдельберг Цемент». В ближайшее время системы автоматического контроля появятся и в Норильске — на Надеждинском металлургическом и Медном заводах.

Их опыт показателен: приборы учета стоят непосредственно на трубах, откуда происходят выбросы. И показания с них уходят не в лабораторию самого предприятия, а напрямую контрольно-надзорным органам. Причем, в онлайн-режиме и без всякого участия человека, что не дает «смухлевать». Проверить показания органы могут в любую минуту.

Согласно принятому законопроекту, данные с автоматических систем контроля в городах проекта «Чистый воздух» будут доступны в интернете и гражданам. Например, люди смогут следить за уровнями концентрации сероводорода — а это наиболее дурнопахнущее вещество. Кстати, для многих граждан показатели системы мониторинга могут оказаться неожиданными. Например, в любом неприятном запахе жители юго-востока столицы привыкли винить нефтеперерабатывающий завод в Капотне. По нашим данным, зачастую настоящими виновниками этого становятся завод «Москокс» в Видном и несколько предприятий в Люберецком районе.

Конечно, у бизнеса законопроект не вызвал воодушевления. Его просили отложить еще на два года, хотя ранее он и так был перенесен с 2024-го на 2026-й. Штрафы за превышение ежегодной квоты на выбросы для предприятий теперь будут оборотными. У крупных объектов обороты могут достигать $1 млрд — в этом случае размер будет составлять несколько десятков миллионов долларов, это огромная сумма! А раньше их наказывали на $5–20 тыс. Не следить за выбросами станет очень накладно.

Бизнес просил отсрочить законопроект еще и в связи с трудностями импортозамещения. Приобретать оборудование за рубежом российским предприятиям сейчас действительно сложно. С другой стороны, по словам зампреда правительства Виктории Абрамченко, на сегодня лишь 13% газоочистного оборудования приходится закупать за границей, а еще несколько лет назад этот показатель составлял 60%. На мой взгляд, импортозамещение у нас вполне работает и российские аналоги весьма хороши по качеству.

Системы автоматического контроля за выбросами — это очень важно, но есть и другие аспекты борьбы за экологию. Как мы знаем, проект «Чистый воздух» подразумевает снижение выбросов в городах-участниках к 2026 году на 20%. Сейчас план выполнен на 11%, и большого прогресса мы ждем осенью, когда «Норникель» начнет реализацию «Серной программы». Согласно ей, более 1 млн т диоксида серы будет улавливаться и безопасно утилизироваться.

Помимо Норильска определенных успехов уже достигли и другие города «Чистого воздуха» — Челябинск, Омск, Красноярск, Чита. Последние два печально известны черным небом из-за угольных выбросов. В Чите и Красноярске уже закрыто или модернизировано 37 котельных. Однако в Чите проблему не получится решить без газификации частного сектора, который до сих пор отапливается углем.

В принятом Госдумой законопроекте есть и такое положение: он исключает для промышленных объектов возможность проводить «компенсационные мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха» (например, заниматься озеленением территорий), в случае если компания не может соблюсти установленные квоты на выбросы.

С одной стороны, это хорошо: промышленные объекты больше не смогут увильнуть от необходимости соблюдать квоты по выбросам. С другой, высадка зеленых насаждений — тоже важно. Деревья вдоль трасс, к примеру, снижают уровень загрязнения территории на 50%.

Автор — директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»

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