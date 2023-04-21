«Эшуорт — абсолютно посторонний для «Спартака» человек»

Нынешней весной московский «Спартак» вновь оказался в серьезном кризисе. После успешной первой части сезона, когда подопечные Гильермо Абаскаля уверенно шли на втором месте, они рискуют выпасть из первой тройки. А теперь еще и вылетели из Кубка России, проиграв клубу первой лиги тольяттинскому «Акрону». Это первый кризис клуба после летнего ухода из него многолетнего владельца Леонида Федуна. Новое руководство из глобальных кадровых решений пока отметилось лишь назначением спортивным директором британца Пола Эшуорта.

В интервью «Известиям» владевший «Спартаком» до Федуна экс-президент клуба Андрей Червиченко поделился мнением о причинах проблем команды, раскритиковал Эшуорта за зимнюю селекцию, предрек красно-белым летние перемены и трудности в борьбе за медали, а также оценил потенциал главного тренера «Акрона» Евгения Калешина.

«У нас как-то странно с выбором тренеров»

— Евгения Калешина многие уже не первый год отмечают за зрелищный стиль игры его команды в первой лиге.

— Хороший тренер. Переживает, эмоций добавляет своей команде. На мой взгляд, его команда показывала хорошую игру. И самое главное, он смог настроить своих игроков не бояться «Спартака», играть от себя, не обращать внимания на регалии и титулы соперника, а нестись вперед. Что в принципе ребята и сделали. А то, что недозабили, наверно, случилось от большого старания. Вспомните, перед тем как Понсе забил, был великолепный момент, когда при выходе двух игроков «Акрона» в одного защитника «Спартака» он не отдал передачу своему партнеру. Хотя там просто кати мяч своему игроку, и счет был бы открыт еще раньше. И вся печаль для «Спартака» началась бы раньше. Были и еще эпизоды, когда Максименко потащил. Так что Калешин — очень хороший тренер. С перспективами большими.

— Перспективами работы в РПЛ?

— Ну да. У нас как-то странно с выбором тренеров. Есть хорошие российские специалисты, но почему-то клубы предпочитают брать каких-то иностранцев. Не знаю зачем. Мне кажется, это и проблема «Спартака». Но не в тренере. Мне как раз Абаскаль как тренер нравится. Но при этом клуб взял какого-то странного спортивного директора (британец Пол Эшуорт. — «Известия»). Вот он вам и набрал Дуарте и Тавареша. Ну, Тавареш в игре с «Акроном» хотя бы забил. Но, как известно, раз в год и кочерга стреляет. А с Дуарте вы видели этот цирк, когда Салтыков ушел на 15–20 м, обогнал его, оттер корпусом, хотя сам по себе гораздо меньше этого Дуарте, и вышел один на один. После такого с этим защитником надо постараться как можно раньше проститься, потому что понятно, что это не защитник, а проходной двор.

— Летом, когда было объявлено, что Леонид Федун уходит из «Спартака», мы с вами общались, вы позитивно отзывались о менеджерах, которых «Лукойл» после этого поставил руководить клубом. Почему они при этом назначают такого спортивного директора, как Эшуорт?

— В тот момент всё равно жила идея, что он от этой группы, которая занимается «Манчестер Сити» (владеющий английским клубом холдинг City Football Group в 2021 году проводил анализ деятельности ФК «Спартак» и рассматривал возможность стать совладельцем красно-белых. — «Известия»). Возможность прихода этой группы имела место. И определенные рудименты прежних договоренностей сохранились. Один из них — Пол Эшуорт. Этот рудимент и показывает, как неправильно в нашу бытность брать иностранцев, тем более вообще не понимающих российских реалий, российского рынка и не работающих в них. Как неправильно доверять им покупки на какие-то ключевые позиции. Не знаю, почему его позвали.

— Это было инерцией предыдущих договоренностей?

— Надо спрашивать у руководителей. Просто, как я понимаю, была идея, были какие-то телодвижения по заходу этой иностранной бизнес-группы, всё сорвалось после начала СВО, после ухода Алекперова и Федуна из «Лукойла» и «Спартака». Но нельзя поезд сразу остановить. Может быть, еще были иллюзии сохранить эти телодвижения. Иначе не знаю, зачем надо было назначать этого Эшуорта. На мой взгляд, он абсолютно посторонний для клуба человек. Была надежда, что он хоть что-то знает на европейском рынке. Но, видимо, тоже не очень, судя по тому, кого оттуда привез в «Спартак». Или хорошо знает, но исключительно с пользой для себя. А наших игроков не знает и не понимает от слова «совсем». Если ты разбираешься в предмете, то как можно было не «ограбить» тот же «Акрон» еще до начала весенней части сезона. Берите того же Салтыкова и еще пару ребят, которые себя хорошо проявили. Да даже вратаря Волкова. Чем он плох? И это касается не только «Спартака», но и других клубов РПЛ, которые ищут вратаря. А всё потому, что люди, работающие в этих клубах, совсем не мониторят рынок ФНЛ. Им главное взять игрока откуда-то подальше, чтобы никому нельзя было найти концы и понять, сколько он в реальности стоил.

«Без изменений серьезное преображение «Спартака» невозможно»

— Считаете, что нынешнее высшее руководство «Спартака» поменяет того же спортивного директора и всё станет налаживаться?

— Мне почему-то кажется, что летом в «Спартаке» будут большие перемены.

— Они могут коснуться Абаскаля?

— Не знаю. Я думаю, что, скорее всего, там будет всё как-то пересмотрено. И, может быть, даже стратегия поменяется. Но то, куда сейчас «Спартак» скатывается, — это же просто совершенно неправильно. Ведь если мы будем объективно смотреть на вещи, то третье место — это очень призрачно для «Спартака». Мы видели силу «Ростова». И только из-за того, что во время последнего матча с «Зенитом» (0:0) этот Кукуян (видеоассистент главного арбитра на матче. — «Известия») поставил Карасева (главный арбитр матча. — «Известия») в идиотское положение и заставил поменять пенальти на штрафной, «Зенит» унес ноги в Ростове. Мы видим, что «Ростов» очень хорош, шикарно выступает. Если не будет каких-то потусторонних вещей, то вряд ли он вылетит из тройки. ЦСКА тоже выглядит хорошо и набирает ход. Из всех трех команд, которые борются за второе-третье место, глубокий затяжной кризис сейчас только у «Спартака». И впереди куча сложных матчей. Почти все сложные соперники у них еще будут в последних семи турах: «Краснодар», «Ростов», «Зенит», ЦСКА. Поэтому может сложиться так, что красно-белые останутся без призовых мест. А это может потребовать каких-то кардинальных изменений.

— Может остаться без призовых мест, даже если скоро вернутся в состав травмированные Квинси Промес, Георгий Джикия, Виктор Мозес и другие лидеры?

— Вопрос в том, как быстро они войдут в состав. Джикия может вернуться в состав, но он же не с первого матча побежит. Ему понадобится время, чтобы набрать форму. Вот с «Акроном» еще и Соболев не играл. Но это же не тот игрок, который делает постоянно результат. Иногда он его делает, а иногда очень сильно отвлекается на потусторонние вещи — на разговоры с арбитрами, всякие мелкие тычки, пинки соперника, на дискуссии с соперниками. Он игрок-то неплохой, но есть много моментов, которые его отвлекают от основной задачи. Отсюда и такой спад в результативности. А с Промесом всё понятно: матч играем — два ходим, гуляем, два матча играем — три матча на отдыхе. Осталось у «Спартака» семь матчей. Вот в них Промес три проведет хорошо, а в четырех будет на прогулке. Поэтому непонятно, почему зимой многие тешили себя иллюзиями о том, что красно-белые включатся в чемпионскую гонку. Чтобы соперничать с «Зенитом», всех, кто есть в наличии у «Спартака», категорически недостаточно. И недостаточно одного Джикии. Оборона трещит по швам. Даже если Георгий выйдет, то с учетом возраста, травм и того, что на него свалят всю работу в защите, дай бог, чтобы он доиграл этот сезон после этой травмы. Скорее всего, может еще раз порваться. Там всё очень сильно запущено в команде.

— Вытянуть этот сезон будет сложно?

— Вы возьмите ближайший матч с «Краснодаром» в чемпионате. Если не будет Промеса, Джикии и Соболева, то там шансов у «Спартака» мало. Преимущество дает разве что фактор домашнего поля. Может быть, болельщики поддержат. Но неизвестно, сколько их придет. В общем, не знаю, за счет чего клуб может выправить ситуацию в этом сезоне. Может быть, лучше ее и не выправлять, чтобы потом были как можно более серьезные и кардинальные изменения. Потому что самоуспокоенность возможна, если на тоненького пролезут в тройку. Будет ощущение, что всё в порядке, что где-то чуть-чуть не повезло. Те, кто на зарплате, попытаются объяснить тем, кто эту зарплату выдает, что это была всего лишь случайность. Загладят проблемы, и изменений не будет. А без изменений серьезное преображение «Спартака» невозможно. Потому что игроки так себе. И команда укомплектована по принципу «возьмем, что дают, а не что надо».