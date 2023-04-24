Секрет фермы

Сельское хозяйство во всем мире считается бизнесом, которому государство уделяет пристальное внимание. Это обусловлено не только необходимостью обеспечения населения страны недорогими и качественными продуктами питания, но и тем, что продовольственная безопасность — важная составляющая национальной безопасности страны.

Один из ее элементов — продовольственная независимость, то есть способность страны обеспечивать своих граждан необходимыми продуктами питания вне зависимости от экономической и политической ситуации. В этой связи нормальной практикой остается государственный протекционизм отечественного сельского хозяйства.

И что же сейчас происходит в Евросоюзе?

Соглашение об ассоциации между Киевом и Евросоюзом вступило в силу еще в 2017 году. Оно практически полностью открывало рынок Украины для европейских товаров, вводило множество требований к либерализации экономической, внешнеторговой, культурной, социальной политики страны. Но на товары с Украины, которые могли иметь конкурентное преимущество на рынке западных стран, были введены жесткие квоты. Их превышение облагалось пошлинами, делающими такую продукцию экономически невыгодной. В частности, квоты на зерно исчерпывались украинской стороной уже в первом квартале года.

Начало СВО внесло свои корректировки в сложившееся правила. Истерия вокруг потери второго в мире по объемам поставщика зерна заставила Евросоюз снять все ограничения на импорт сельхозпродукции. При этом планировалось, что европейские склады станут временным логистическим хабом для дальнейшей транспортировки зерна в бедные страны. Но, как говорится, благими намерениями вымощен путь в ад.

Дешевая украинская продукция хлынула в приграничные страны, обвалив стоимость на зерно более чем на 20% за последние полгода. Примечательно, что до начала спецоперации Украина не входила в топ-10 крупнейших внешнеторговых партнеров Польши, Словакии и Венгрии. Более того, они имели ничтожные доли экспортно-импортных операций продуктов сельского хозяйства в своем внешнеторговом балансе, обеспечивая собственные потребности внутренним производством.

Ситуация усугубилась ростом себестоимости сельскохозяйственной продукции в Европе за счет повышения цен на топливо из-за введенных санкций. В результате торговля стала невыгодной европейским фермерам, что повлекло массовые акции протеста.

Кстати, ситуация могла быть еще хуже, если бы Россия не согласилась на зерновую сделку. Через сухопутные каналы с Украины поставляется менее 40% зерна, остальная часть транспортируется через безопасный морской коридор. И тут уже проблемы начинаются у таких стран, как Румыния и Болгария, которые и до проведения спецоперации ввозили с/х продукцию в достаточно больших объемах. Импорт зерна в этих странах составлял около 5% в общем объеме импортных операций.

Массовые протесты фермеров заставили министров сельского хозяйства стран Восточной и Центральной Европы принять решения по ограничению ввоза украинской продукции. В частности, со стороны Варшавы под запрет попали зерно, сахар, фрукты, овощи, вино, мясо, молоко и молочные товары.

Но проблема в том, что страны ЕС несвободны в своих действиях. «В этом контексте важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции Евросоюза, поэтому односторонние действия неприемлемы», — говорится, к примеру, в заявлении Еврокомиссии.



Поэтому для обоснования принятого решения «отступникам» пришлось прибегать к стандартным уловкам. Технологии и химические соединения, применяемые в производстве продуктов питания, проходят жесткий контроль и сертификацию. Но в отдельных странах, включая страны бывшего СССР и западные государства, те или иные процессы отличаются. Это касается в том числе удобрений и химико-биологических препаратов, которые используются в сельском хозяйстве для повышения урожайности.

Стоило только тщательнее проверить украинское зерно, как в нем обнаружились пестициды, не сертифицированные на применение в ЕС. Мы уже сталкивались с подобной ситуацией во время масштабного допингового скандала с российскими спортсменами, когда лекарственные средства российского производства, применяемые нашими спортсменами, были приравнены к допингу в отличие от лекарств схожего действия западного производства.

В результате были запрещены поставки признанного небезопасным украинского зерна в Польшу, Словакию, Венгрию. Позже к акции присоединилась Болгария. В дальнейшем меры были несколько смягчены — был разрешен транзит зерновых через эти страны. Однако под запрет попала и другая продукция. К пример, словацкий минсельхоз в общей сложности составил список из 30 позиций, запрещенных к ввозу с Украины. Среди них пшеница, рожь, ячмень, соевые бобы, несколько видов семян, обработанные фрукты, овощные продукты. Будапешт же распространил запрет на зерновые, семена рапса и подсолнечника, муку, растительное масло, мед и некоторые виды мяса.

Несогласованные с Еврокомиссией действия стран вызвали негативную реакцию председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. ЕС, как «верный пес» США, вопреки своим интересам, уже почти угробил свое промышленное производство, вынудив переводить производственные мощности в страны, где стоимость электроэнергии ниже. И, похоже, сейчас Брюссель решил поступить подобным образом и со своим сельским хозяйством.

Для смягчения удара странам ЕС, наиболее сильно пострадавшим от импорта дешевой продукции с Украины, госпожа фон дер Ляйен пообещала выделить €100 млн. Но это решение может сыграть плохую шутку с европейскими фермерами. Получив дотации, они не будут стремиться снижать издержки и повышать качество, а просто сократят объемы производства сельскохозяйственной продукции, используя освободившиеся пахотные земли на более выгодных направлениях. Например, под жилую застройку для новых переселенцев с той же Украины. При этом вернуть эти земли в сельскохозяйственный оборот в дальнейшем будет сложно, что реально снизит продовольственную безопасность стран Восточной и Центральной Европы.



Автор — профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления



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