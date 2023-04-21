МИД Китая заявил о попытках Пекина разрядить кризис на Украине

В ситуации с украинским кризисом Китай не подливает масла в огонь, а выступает за переговоры и «охлаждение» ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Цинь Ган во время выступления на открытии форума «Ланьтин» в пятницу, 21 апреля.

«Столкнувшись с задержкой украинского кризиса, Китай не подливает масла в огонь и не пользуется возможностью, а отстаивает справедливость, убеждая в мире и продвигая переговоры, чтобы «разрядить» кризис и «охладить» ситуацию», — цитирует его слова агентство Sputnik.

Также глава МИД КНР добавил, что Китай является единственной страной в мире, которая «придерживается пути мирного развития», и что стремление КНР к модернизации — это «рост силы мира и рост силы справедливости».

Ранее, 19 апреля, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сообщил, что Китай поддерживает стремление Европы к проведению мирных переговоров между Россией и Украиной. Это был ответ на намерение президента Франции Эммануэля Макрона вместе с КНР работать над планом по мирным переговорам.

13 апреля Цинь Ган заявил в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, что условия для мирных переговоров по Украине должны создавать стороны конфликта. Цинь Ган также подчеркнул, что Пекин продолжит содействовать политическому урегулированию конфликта и возобновлению мирных переговоров Москвы и Киева.

В феврале Китай опубликовал документ с позицией по политическому урегулированию ситуации на Украине. Среди основных пунктов — необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности всех стран, возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом, а также призыв не допускать дальнейшей эскалации.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.