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Янькова рассказала о технике «поедания мозга оппонента»

Боец смешанных единоборств Янькова призналась, что изучает спортивную психологию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Русская Валькирия, боец смешанных единоборств, чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова изучает спортивную психологию по угрозам оппонентов перед боями, чтобы вести «свою игру в мозге противника». Об этом спортсменка рассказала 21 апреля «Известиям».

По словам спортсменки, она испытывает научный интерес к спортивным угрозам бойцов.

«Есть такое понятие mind game — когда спортсмены пытаются забраться к другому человеку в голову, установить там свои правила и потом продолжить это делать уже в ринге, в клетке. Есть настоящие профессионалы в этом, которые известны тем, что они уже на пресс-конференции, на взвешивании начинают «поедание» мозга оппонента», — рассказала она.

Янькова отметила, что имеет высшее образование по психологии. Во время занятий спортом она уделяет внимание и психологическим особенностям спортсменов, так как психология в спорте — это очень интересно.

«Я по образованию психолог, и для меня это пласт, который никто еще так глубоко не копал, а я могу копать его изнутри, в процессе», — заключила она.

Накануне Янькова и ее турецкая соперница Сюденюр Бостанжи прошли взвешивание. Янькова оказалась чуть легче Бостанжи на взвешивании. Днем ранее россиянка рассказала, что уважает Бостанжи за желание раскрутить себя и за ее спортивные достижения, так как она к 18 годам уже восемь раз выигрывала чемпионаты Турции по единоборствам.

Турнир по правилам кикбоксинга пройдет 21 апреля в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Телеканал покажет противостояние Александра Шлеменко и Ясубея Эномото в прямом эфире, также трансляцию боев андеркарда можно будет посмотреть эксклюзивно на странице группы РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте».

В соглавном бою выступят российский боец Мариф Пираев из России и Родриго Капораль, представляющий Китай. Также пройдет бой Яньковой и Бостанжи. Кроме того, на турнире сойдутся Геннадий Макарян и Вадим Апсит.

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.

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