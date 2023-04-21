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Диетолог перечислила лучшие продукты для ужина

Диетолог Круглова: на ужин лучше всего есть мясо птицы с бобами, зелень, овощи
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Диетолог Наталья Круглова рассказала, какие продукты лучше есть на ужин. Так, овощи должны составлять минимум половину от общего объема вечерней трапезы.

В беседе с News.ru в четверг, 20 апреля, специалист отметила, что последний прием пищи за день допускает мясо птицы или рыбы, гречку, бобовые и нешлифованный рис.

Также к ужину можно добавить листовую зелень. Допускается 25% цельнозерновых продуктов от объема блюда.

«Из мяса лучше готовить птицу или рыбку, но лучше птицу», — приводит слова диетолога сайт kp.ru.

Диетолог объяснила, что употребление мяса птицы не вызовет тяжести в желудке и проблем со сном, отмечает телеканал «360».

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20 апреля терапевт Ольга Чиркова заявила, что перед сном категорически не стоит есть такие продукты, как фастфуд, блюда со специями, кофе и шоколад.

Она объяснила, что такая «быстрая еда» содержит много жира и стимулирует выработку кислоты в желудке, тем самым провоцируя изжогу.

10 апреля врач-диетолог Ирина Мансурова выразила мнение, что повседневный рацион влияет на качество сна, и избавиться от бессонницы можно, улучшив питание. Мансурова предложила включить в рацион улучшающие сон продукты, такие как миндаль, являющийся источником мелатонина и магния, и грецкие орехи, стимулирующие выработку серотонина, пишет RT.

В мае прошлого года эксперт по питанию Даниэль Перес перечислил продукты, которые мешают быстро уснуть. По его словам, мороженое нельзя есть ночью из-за большого количества сахара, повышающего уровень инсулина и усложняющего процесс перехода ко сну. Также он призвал отказаться и от сыра, острых приправ и пирожных перед сном. Перес добавил, что вечером лучше всего съесть банан или миндаль, отмечает НСН.

Ранее диетолог Елена Кален назвала продукты, наиболее способствующие возникновению бессонницы. К ним она отнесла баклажаны, помидоры, различные соления, консервированные продукты и жареное мясо, а также сыр с плесенью и авокадо. Также Кален порекомендовала воздерживаться от употребления перед сном сельдерея и продуктов с мочегонными свойствами, сообщает телеканал «Звезда».

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