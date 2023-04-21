Диетолог предупредила об опасности содержащей антибиотики клубники

Гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала, что употребление клубники, содержащей антибиотики, может пагубно отразиться на здоровье.

В беседе с «Ридусом» в четверг, 20 апреля, специалист объяснила, что если в организм попадают антибиотики извне, то постепенно формируется резистентность к ним, потому когда будет необходимая серьезная терапия, она может не дать ожидаемого результата.

Есть еще одна проблема, по словам диетолога, — это то, что микродозы лекарственного вещества, поступающие в кишечник, разрушают микробиальный состав. Постепенно это угнетает флору, увеличивается количество патогенных бактерий, нарушается баланс. После этого ослабевает иммунитет, начинаются болезни и недуги, пишет сайт kp.ru.

Дианова отметила, что избавиться от лекарственного компонента в ягодах нельзя, потому лучше не есть это лакомство ежедневно. По ее словам, за сезон пару раз купить парниковую клубнику можно, это не принесет проблем, пишет «Газета.Ru». За раз можно съесть 150–200 г этих ягод, отмечает телеканал «360».

Тетрациклин, обнаруженный в российской клубнике, — это медицинский препарат, который лечит пневмонию, бронхит, ангину, холецистит, пиелонефрит, кишечные инфекции, простатит, сифилис, гонорею, гнойные инфекции мягких тканей и еще с десяток заболеваний.

Ранее в этот день врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что употребление клубники с содержанием антибиотиков может привести к устойчивости бактерий в человеческом организме к таким препаратам. По ее словам, почувствовать, что в ягоде есть антибиотик, практически невозможно, он не имеет ни вкуса, ни запаха, пишет «Москва 24».

20 апреля «Известия» сообщали, что Россельхознадзор выявил многократное превышение содержания антибиотиков в российской клубнике, которая выращивается в парниковых условиях. Всего за три месяца с начала года было зафиксировано 1,7 тыс. случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.

В Россельхознадзоре сообщили о начале проверок растительных товаров.

В сентябре врач-стоматолог высшей категории Олег Конников рассказал, что продукты, повышающие в ЖКТ кислотность, являются причиной разрушения эмали зубов. В ряду таких продуктов специалист назвал лук, чеснок, томаты, редис, сливы, клубнику, ежевику, болгарский перец, цитрусовые, пишет RT.