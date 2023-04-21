Фестиваль «Нашествие» объявил своего второго участника

Вторым участником фестиваля «Нашествие» в 2023 году станет группа The Hatters. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил оргкомитет мероприятия.

Петербургская группа The Hatters за шесть лет существования выпустила четыре студийных альбома, покорила крупнейшие фестивали страны и успешно гастролирует по стране. Сербский режиссер Эмир Кустурица снял для группы видеоклип на композицию «Всё сразу».

Известно, что на сцене «Нашествия» музыканты исполнят в том числе песни из нового альбома «По ходу люблю», который вышел в начале 2023 года.

Точное расписание выступлений участников фестиваля появится на сайте ближе к дате проведения, когда станет известен весь список исполнителей-участников.

О том, что рок-фестиваль возвращается спустя три года, стало известно 6 апреля. Он пройдет в Калужской области 4, 5 и 6 августа возле деревни Митяево.