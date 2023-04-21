Начальники пресс-центров группировок «Восток», «Центр», «Запад» и «Юг» рассказали 21 апреля о достижениях военных на вышеназванных направлениях.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил об ударах по складу горюче-смазочных материалов 17-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Константиновки, а также по пунктам временной дислокации 77-й отдельной аэромобильной бригады и иностранных наемников.

«На донецком направлении отражены ракетные удары четырех снарядов HIMARS. Расчетами зенитного ракетно-пушечного комплексов «Панцирь-С» и ЗРК С-400 все цели уничтожены», — сообщил он.

В районе Селидово были поражены огневая позиция и боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» противника, а в районе Торецка — уничтожена самоходная установка 2С3 «Акация».

Глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил о работе разведгруппы: ею был обнаружен опорный пункт противника в районе Новоданиловки и ликвидированы до восьми боевиков.

Также расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» был сбит беспилотный летательный аппарат (БЛА) «Фурия», а расчетом ЗРК «Бук» — самолет Су-25 противника.

«На южно-донецком направлении передовыми подразделениями группировки «Восток» вскрыты и уничтожены две разведгруппы противника, ликвидированы до 10 боевиков», — добавил Гордеев.

По словам его коллеги, главы пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, их артиллерия с применением комплексов разведки поразила около 100 целей противника. Оперативно-тактическая авиация также продолжает наносить бомбовые удары по критически важным объектам.

На торском и червонодибровском участках во время попытки украинских бригад атаковать российские подразделения, группировка «Центр» с помощью авиации и артиллерии поразила противника и отбросила на ранее занимаемые позиции.

Офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин сообщил, что в течение дня на купянском направлении военнослужащие вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) противника, а также сорвали шесть попыток ротации подразделений ВСУ на передовых позициях.

В районе поселка Двуречное ударом из гаубицы 2С3 «Акация» был уничтожен склад боеприпасов ВСУ, а в районе Песчаного — уничтожены танк и реактивная система залпового огня (РСЗО) «Град» противника.

Ранее, 20 апреля, официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга заявил, что пресечены действия трех украинских ДРГ. Общие потери противника за сутки составили до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два пикапа.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.