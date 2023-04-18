В США школьник застрял внутри игрового автомата

В штате Северная Каролина в США 13-летний мальчик застрял внутри игрового автомата, сообщает телеканал ABC7.

Инцидент произошел днем 17 апреля в парке развлечений в городе Шарлотт. Уточняется, что подросток пытался украсть предметы из игрового автомата под названием Cosmic XL Bonus Game. Однако закончилась эта попытка неудачно.

Медики смогли достать школьника из аппарата и оказать ему первую помощь. Затем его отпустили.

22 марта сообщалось, что не менее 15 человек пострадали при внезапном падении аттракциона на выставке-ярмарке в городе Аджмере, расположенном в индийском штате Раджастхан. Среди пострадавших были дети и женщины. Их доставили в больницы с различными переломами