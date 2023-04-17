Ребенок попал в больницу после нападения бродячих собак в Чите

Малолетний ребенок пострадал в результате нападения бродячих собак в Чите. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.

По информации местного издания chita.ru, инцидент произошел 15 апреля на 1-й Московской улице. Очевидцы услышали крик ребенка и бросились на выручку. Ребенка завели в магазин, спасая от собак, а вечером его увезли на скорой в больницу из-за серьезных травм.

Отмечается, что пострадавшему мальчику — 5–6 лет.

В региональном СК начали проверку по факту случившегося, отмечает телеканал «Звезда». В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребенка, а также запросят данные о состоянии пострадавшего в медучреждении, пишет REGNUM. Помимо этого, следователи намерены получить объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни горожан.

Глава регионального СУ СК Алексей Вольный поручил следователям оперативно установить все обстоятельства произошедшего.

16 апреля стая бездомных собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге. Трагедия произошла недалеко от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города, где гулял мальчик, пишет НСН. Ребенок умер на месте от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех бездомных неучтенных собак.

17 апреля в мэрии Оренбурга заявили, что собак, загрызших восьмилетнего ребенка, уже отловили представители специализированной организации, но по закону их придется выпустить на свободу через три недели. Более того, в стае находились три собаки с бирками — по закону они не подлежат даже изъятию и должны жить в привычной среде обитания, пишет RT.

В администрации города рассказали, что в управление ЖКХ Оренбурга сигналы о бродячих собаках с Кольцевой улицы поступали неоднократно.

Отмечается, что городские власти проводят работают над проблемой, но не имеют права «выйти за рамки закона», а «отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства».

Источник телеканала «360» сообщил, что жители города давно жаловались на бродячих собак, но их обращения игнорировали.