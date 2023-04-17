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Ребенок попал в больницу после нападения бродячих собак в Чите

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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Малолетний ребенок пострадал в результате нападения бродячих собак в Чите. Об этом в понедельник, 17 апреля, сообщается на сайте СУ СК России по Забайкальскому краю.

По информации местного издания chita.ru, инцидент произошел 15 апреля на 1-й Московской улице. Очевидцы услышали крик ребенка и бросились на выручку. Ребенка завели в магазин, спасая от собак, а вечером его увезли на скорой в больницу из-за серьезных травм.

Отмечается, что пострадавшему мальчику — 5–6 лет.

В региональном СК начали проверку по факту случившегося, отмечает телеканал «Звезда». В ходе проверки следователи установят и опросят родителей пострадавшего ребенка, а также запросят данные о состоянии пострадавшего в медучреждении, пишет REGNUM. Помимо этого, следователи намерены получить объяснения должностных лиц, обязанных обеспечивать безопасные условия жизни горожан.

Глава регионального СУ СК Алексей Вольный поручил следователям оперативно установить все обстоятельства произошедшего.

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16 апреля стая бездомных собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге. Трагедия произошла недалеко от гаражного кооператива по улице Кольцевой в Промышленном районе города, где гулял мальчик, пишет НСН. Ребенок умер на месте от полученных травм. Следователи возбудили уголовное дело по статьям «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека».

После случившегося губернатор Оренбургской области Денис Паслер поручил главам муниципалитетов обследовать территории и отловить всех бездомных неучтенных собак.

17 апреля в мэрии Оренбурга заявили, что собак, загрызших восьмилетнего ребенка, уже отловили представители специализированной организации, но по закону их придется выпустить на свободу через три недели. Более того, в стае находились три собаки с бирками — по закону они не подлежат даже изъятию и должны жить в привычной среде обитания, пишет RT.

В администрации города рассказали, что в управление ЖКХ Оренбурга сигналы о бродячих собаках с Кольцевой улицы поступали неоднократно.

Отмечается, что городские власти проводят работают над проблемой, но не имеют права «выйти за рамки закона», а «отлов, биркование и выпуск собак в прежнюю среду обитания — таковы требования федерального законодательства».

Источник телеканала «360» сообщил, что жители города давно жаловались на бродячих собак, но их обращения игнорировали.

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