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Посол РФ сообщил о требовании Британии предоставить к Кара-Мурзе консульский доступ

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Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Александр Авилов
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МИД Великобритании потребовал предоставить консульский доступ к публицисту Владимиру Кара-Мурзе (настоящий материал касается деятельности иностранного агента Владимира Кара-Мурзы). Об этом 17 апреля сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

«В целом британцы были близки к тому демаршу, который с утра был предпринят группой западных дипломатов во главе с британским послом в Москве [Деборой Броннерт]. Британцы выразили глубокое возмущение тем, что РФ якобы не соблюдает фундаментальные права человека, включая свободу выражения и права на честный суд. Нас призвали соблюдать международные обязательства, включая право Владимира Кара-Мурзы на должное медицинское обслуживание. Хотя они знают, что его недавно посетили доктора, британцы попросили консульский доступ с тем, чтобы осмотреть его с точки зрения здоровья», — рассказал дипломат в комментарии ТАСС.

По словам Келина, конечное решение на этот счет примет российский суд, при этом британское гражданство Кара-Мурзы не будет иметь для значения.

«У нас нет соглашения о двойном гражданстве с Великобританией, и тот факт, что он обладает британским гражданством, судом принят во внимание быть не может. О чем британцы официально уведомлены», — резюмировал посол.

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Ранее 17 апреля Мосгорсуд приговорил Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по статье о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. Осужденному назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, ему также запрещено вести журналистскую деятельность в течение семи лет.

На судебном заседании присутствовали посол США в России Линн Трейси, секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн, а также представитель посольства Великобритании в РФ Дебора Броннерт.

Защита публициста намерена обжаловать его приговор.

Владимир Кара-Мурза ранее публично заявил, что уволился из фонда «Свободная Россия» Натальи Арно, признанного нежелательной организацией, но при этом продолжал получать зарплату вместе с женой. Суммарно доход супругов от деятельности в фонде составлял $33 тыс. в месяц. Со счетов фонда деньги шли на личные счета супругов в Bank of America.

От фонда публицист получал задания проводить семинары и конференции, на которых должен был продвигать антироссийскую тематику, а также собирать разведывательную информацию о внутриполитической ситуации в стране.

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