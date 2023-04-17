Минимум семь военных США пострадали при инциденте с бронемашинами в ФРГ
Не менее семи военных США пострадали при ДТП с участием американской бронетехники на автомагистрали в Германии. Об этом сообщил в понедельник, 17 апреля, журнал Der Spiegel.
Несколько военных машин столкнулись недалеко от города Амберг в округе Верхний Пфальц, земля Бавария.
«По предварительной информации полиции, в результате аварии на автобане № 6 пострадали семь военнослужащих, один из них серьезно ранен», — говорится в публикации.
Согласно данным, в ходе ДТП столкнулись четыре военные машины из американской колонны.
Автомагистраль была закрыта в направлении Чехии. Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, в феврале, сообщалось, что в ходе учений на армейском полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии столкнулись две боевые машины пехоты (БМП) Puma, 12 военнослужащих получили ранения. Авария произошла в центре боевой подготовки немецких вооруженных сил на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.