12 солдат бундесвера пострадали на учениях после столкновения БМП Puma

В ходе учений на армейском полигоне в земле Саксония-Анхальт в Германии столкнулись две боевые машины пехоты (БМП) Puma, 12 военнослужащих получили ранения. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает пресс-служба бундесвера.

«Во время учений на тренировочной площадке центра боевой подготовки столкнулись две боевые машины пехоты Puma. Двенадцать солдат получили ранения, один из них — серьезные», — сказано в заявлении.

Авария произошла около 11:30 (13:30 мск) в центре боевой подготовки немецких вооруженных сил на полигоне Кольбитц-Летцлингер Хайде.

Всем пострадавшим была оказана медицинская помощь, причины инцидента выясняются.

Ранее, 22 января, газета Bild обвинила бундесвер в сокрытии информации о неисправности БМП Puma, которые находятся на вооружении армии Германии. По информации издания, военное руководство страны должно было отправить БМП Puma на техобслуживание в октябре прошлого года, но так и не сделало этого. Тем не менее машины всё равно были зарегистрированы в качестве военной техники НАТО.

23 декабря 2022 года экс-глава минобороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что ведомство рассматривает возможность полностью отказаться от закупок БМП Puma для немецкой армии в будущем. Отмечалось, что ключевой причиной для поднятия данного вопроса стало неудовлетворительное техническое состояние 18 таких машин, которые в следующем году должны были поступить в распоряжение сил быстрого реагирования Североатлантического альянса.

До этого, 19 декабря, журнал Der Spiegel сообщил о том, что минобороны ФРГ отказалось от закупок новых БМП Puma из-за проблем с их техническим состоянием. Ламбрехт подчеркнула, что до полного исправления технических неисправностей ведомство не будет закупать следующую партию БМП.

17 декабря журнал со ссылкой на письмо командира дивизии генерал-майора Рупрехта фон Бутлера написал о том, что ни одна из 18 боевых машин Puma не в состоянии участвовать в боевых действиях в 10-й танковой бригаде Вооруженных сил Германии. По его данным, за последние восемь дней учений оперативная готовность 18 БМП упала до нуля.

Канцлер Германии Олаф Шольц еще 1 декабря признал, что Вооруженные силы ФРГ столкнулись с сильной нехваткой боеприпасов для своих вооружений из-за некорректного курса правительства последних десятилетий. По его словам, причины кроются не только в большой военной поддержке Украины, но и в собственных ошибках в оценке боеспособности армии ФРГ.