Госпиталь для лечения больных коронавирусом закрыли в Ельце

В Ельце Липецкой области в ближайшее время прекратит работу госпиталь для лечения больных коронавирусом. Его оборудовали на базе городской больницы № 1. Прием пациентов остановлен с 11 апреля.

Сейчас там долечивают больных, поступивших ранее. Затем, после того как их выпишут, госпиталь переоборудуют под прежнее назначение, роддом. В региональном управлении здравоохранения Lipetskmedia рассказали, что необходимо провести косметический ремонт и дезинфекцию. Роддом планируют открыть к 1 июня.

Сейчас в Липецкой области продолжает лечить больных COVID-19 госпиталь в областной клинической инфекционной больнице. GOROD48 уточняет, что под прием коронавирусных пациентов в больнице отведены изолированные участки приемного покоя, три отделения стационара и отдельный участок реанимации. Сейчас там находится 141 пациент, 25 из них — это дети. Пациентов в тяжелом состоянии — 52.

Ранее, 8 апреля, сообщалось, что ученые из Университета Майами выявили два первых случая повреждения мозга у новорожденных детей из-за того, что их матери переболели коронавирусом во время беременности.