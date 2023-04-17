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Стала известна причина смерти гандболистки Виктории Дивак

29-летняя гандболистка Виктория Дивак выпала из окна восьмого этажа
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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Стала известна причина смерти гандболистки клуба «Астраханочка» Виктории Дивак. Источник «Известий» в понедельник, 17 апреля, уведомил о том, что 29-летняя спортсменка выпала из окна с восьмого этажа в Волгограде.

«Предварительно, речь идет о несчастном случае», — отметил собеседник издания.

О смерти трехкратной чемпионки России по гандболу Дивак стало известно ранее в этот день. Тело девушки было обнаружено возле дома на улице Софьи Перовской.

Сообщалось, что гандбольный клуб возьмет все расходы по похоронной процессии на себя, также там окажут поддержку семье Дивак. В региональном управлении Следственного комитета заявили о начале проверки. Сейчас устанавливаются все обстоятельства трагедии.

По данным Федерации гандбола России, Дивак начала свою карьеру в «Динамо-Синаре», с которым три раза становилась чемпионкой РФ. Также девушка выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году. Дивак выиграла золото на чемпионате Белоруссии, дважды стала обладательницей Кубка Белоруссии и победила во второй национальной лиге Франции.

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