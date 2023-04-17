Скончалась трехкратная чемпионка РФ по гандболу Виктория Дивак
Трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак скончалась в возрасте 29 лет, говорится на официальном сайте Федерации гандбола России 17 апреля.
«Карьеру [Дивак] начала в «Динамо-Синаре», с которым трижды становилась чемпионом России. Выступала в «Кубани», немецком «Халле-Нойштадт», французском «Ахенхайм Трухтерсхайм» и белорусском «Гомеле». В «Астраханочку» гандболистка перешла в 2021 году», — отметила пресс-служба Федерации.
Кроме того, Дивак выиграла золотую медаль чемпионата Белоруссии, два раза стала обладателем Кубка Белоруссии и одержала победу во второй национальной лиге Франции.
«В составе юниорской сборной России в 2009 году Виктория Дивак выиграла чемпионат Европы. Федерация гандбола России скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Виктории Дивак», — подчеркнули в Федерации гандбола России.
Причины смерти спортсменки не уточняются.