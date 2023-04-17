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Захарова: Россия считает передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим случаем

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Официальный представитель МИД Мария Захарова осудила передачу Украине находившихся на модернизации в Чехии марокканских танков. Это следует из распространненого в понедельник, 17 апреля, сообщения на сайте ведомства.

«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса, в рамках которого <...> не стесняются нарушать базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием», — заявила дипломат.

По имеющимся у МИДа сведениям, еще до начала спецоперации на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» (Excalibur Army spol. s r.o.) на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999–2001 годах в Белоруссии.

Захарова подчеркнула, что после проведения соответствующих работ только 56 танков были возвращены королевству. Оставшаяся бронетехника была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий.

«Марокканцев по сути поставили перед свершившимся фактом <...> и сделали виноватыми перед белорусами за невыполнение предусмотренного условиями контракта на приобретение этих танков», — указала представитель МИДа.

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В начале апреля сообщалось, что Чехия собирается отправить Украине военную помощь на сумму 600–700 млн крон (примерно $28–32 млн).

Вместе с тем до этого, в марте, президент республики Петр Павел заявил, что Чехия не только поставила из собственных запасов «всё, что могла», но и закупила материалы за рубежом. Он добавил, что поставить что-то из собственных запасов страна уже не сможет.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман, в свою очередь, отметил, что сомнения по поводу того, что Прага сможет отправить Киеву из своих запасов, не является политическим нежеланием помогать Украине. По его мнению, дело может быть в том, что у Чехии действительно не хватает оружия.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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