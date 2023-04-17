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ЦБ РФ не планирует большие послабления в валютных ограничениях

Набиуллина: Банк России не планирует новых мер в валютных ограничениях
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Центральный банк РФ не планирует вводить новые большие послабления в рамках валютных ограничений, однако возможны некоторые поправки. Об этом заявила в понедельник, 17 апреля, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией «Новые люди» в Госдуме.

«Мы ослабление проводили, сейчас никаких дополнительных больших мер здесь не предполагается в валютных ограничениях», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что возможны некоторые корректировки, но предполагается, что «система более-менее стабилизировалась».

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В конце марта регулятор продлил ограничения на перевод средств за рубеж до 30 сентября. Граждане России и физические лица — резиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или в эквиваленте в другой иностранной валюте.

В том же месяце Банк России еще на шесть месяцев ограничил обращение части иностранных ценных бумаг, заблокированных международными депозитариями, которые ранее были выведены на неторговые счета. Брокеры не вправе принимать и исполнять поручения клиентов на совершение сделок с этими ценными бумагами на биржевом рынке.

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