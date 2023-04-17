Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Барнауле
В Барнауле очищают дороги от снега. Число техники для уборки улиц увеличил «Автодорстрой». Для дорожных работ пришлось использовать дополнительную снегоуборочную технику.
Altapress.ru со ссылкой на городскую администрацию пишет, что город чистят 18 коммунально-дорожных машин и восемь транкторов с щетками. Остановки, лестницы, подходы к пешеходным переходам убирают около 130 дорожных рабочих.
Из-за понижения температуры к вечеру на дорогах и тротуарах может быть гололедица. Участки обрабатывают противогололедными средствами.
Дорожные службы работают в круглосуточном режиме. В ночь на вторник на линии выведут 45 единиц техники.