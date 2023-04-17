Захарова: Россия считает передачу Чехией марокканских танков Украине вопиющим случаем
Передачу Чехией модернизированных марокканских танков Украине назвали «вопиющим случаем» в МИД РФ. Такое мнение высказала в понедельник, 17 апреля, официальный представитель министерства Мария Захарова.
«Рассматриваем данный вопиющий случай как еще одно свидетельство проводимого чешскими властями враждебного антироссийского курса», — говорится в распространенном сообщении МИД России.
Захарова отметила, в Праге нарушают базовые нормы международного права, регулирующего торговлю оружием, и захватывают чужую собственность.
По ее словам, до начала спецоперации на Украине Марокко заключило контракт с чешской компанией «Экскалибур Арми» на модернизацию партии из 130 танков Т-72Б, приобретенных в 1999–2001 годах в Белоруссии.
Захарова добавила, что лишь 56 танков вернули стране после завершения работ. Оставшаяся часть бронетехники «была фактически экспроприирована чешской стороной для последующей переправки в зону боевых действий на Украине».
В начале апреля сообщалось, что Чехия собирается отправить Украине военную помощь на сумму 600–700 млн крон (примерно $28–32 млн).
Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.