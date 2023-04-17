На Бали разместили предостерегающие туристов билборды на русском языке

На территории индонезийского острова Бали появились билборды с предостерегающими туристов надписями, в том числе на русском языке. Об этом 16 апреля сообщает местный портал Kompas.

Примечательно, что предостережения сделаны с ошибками.

«Мы приветствуем всех иностранных туристов на Бали. Как туристам вам запрещена работа на какую-либо работу в Индонезии. Любой иностранный гражданин, проявляющий неуважение или нарушающий действующее законодательство в Индонезии, будет депортировать и запретить им въезд», — указано в тексте публикации.

Как пояснил руководитель отдела коммуникации иммиграционного бюро в аэропорту Денпасара Путу Сухендра Треснадита, эти билборды служат напоминанием туристам о том, что иностранные граждане не допускаются к работе на Бали.

«Если иностранец нарушает правила, его могут депортировать и запретить ему въезд. <…> Ожидается, что с рекламными щитами на русском языке они смогут легко понять содержание обращения», — подчеркнул Треснадита.

Ранее, 13 апреля, туристку из России по имени Луиза, которая сделала фото в обнаженном виде на фоне священного эвкалипта в Табанане на Бали, задержала полиция. Полицейский отказался разглашать какие-либо подробности об инциденте, отметив, что это будет сделано позже.

До этого, 28 марта, сообщалось, что гражданин России будет депортирован из Индонезии, после того как сфотографировался со спущенными до щиколоток штанами на вершине горы Агунг, самой высокой горы острова Бали. Отмечалось, что он нарушил нормы и не проявил уважения к культуре островного государства.

21 марта заместитель главы иммиграционной службы Нгурах Рай Сугито заявил, что офицеры ведомства отслеживают страницы российских туристов в соцсетях для выявления нарушения правил туристической визы.