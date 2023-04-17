Синоптик спрогнозировал до +18 градусов в Москве

На неделе с 18 по 21 апреля жителей Москвы и Московской области ожидает теплая и солнечная погода без осадков. 19 апреля дневная температура воздуха поднимется до +18 градусов, рассказал «Известиям» в понедельник, 17 апреля, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Завтра, во вторник, ожидается потепление до +15 … +17 градусов. К среде дневные температуры повысятся до +16 … +18 градусов. Затем, ближе к пятнице, температура понизится до +10 … +14 градусов, в связи с вхождением нового антициклона. Однако по ощущениям это будет не сильно заметно», — рассказал Шувалов.

При этом он отметил, что на текущей неделе температура в регионе вряд ли поднимется до +20 градусов, так как преобладают северные и северо-восточные потоки.

Говоря о том, возможен ли снег в Москве и Московской области, синоптик заявил, что это маловероятно.

«Снег в конце апреля и начале мая — это достаточно редкое явление. Тем более учитывая, что этой весной мы идем с опережением нормы по температуре. На этой неделе снега не будет совершенно точно, а далее всё будет зависеть от развития синоптических процессов. Полностью исключить возможность выпадения снега нельзя», — подытожил Шувалов.

До этого, 14 апреля, Шувалов рассказал «Известиям», что с 16 апреля в столице начнется «постепенное, но уверенное» движение температуры вверх.