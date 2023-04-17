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Легковушка перевернулась на Некрасовском путепроводе во Владивостоке

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Легковой автомобиль перевернулся на Некрасовском путепроводе недалеко от стадиона «Строитель» во Владивостоке, сообщает ИА PrimaMedia в понедельник, 17 апреля.

ДТП произошло в районе проспекта 100-летия Владивостока рядом с остановкой общественного транспорта «Молодежная».

По информации Vostokmedia, легковушка столкнулась с фурой. У у нее отвалилась часть корпуса, в то время как грузовик, предположительно, остался невредим.

В результате ЧП образовался большой затор. На месте аварии работают оперативные службы и стараются урегулировать трафик.

Информации о пострадавших пока нет. Подробности ДТП уточняются.

Ранее в апреле сообщалось, что в России создадут цифровую карту аварийности на дорогах. Специалисты выделят на ней самые опасные зоны вождения автомобилей и самокатов. Разработкой решения занимается провайдер Simble.

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