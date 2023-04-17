В РФ планируют установить потолок наценки в 30% на мороженую рыбу

Наценку на мороженую рыбу могут ограничить в размере 30% в России, об этом «Известия» узнали из данных Рыбного союза. Изменения коснутся стоимости мороженой горбуши, сельди, минтая, сардины иваси, сообщает телеканал «Известия». На данный момент наценка составляет от 40 до 60%. Чаще всего стоимость завышают в розничной торговле.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.