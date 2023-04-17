Стало известно об изнасиловании найденной мертвой в Тихвине школьницы

Найденная мертвой в Тихвине Ленинградской области школьница была изнасилована своим дядей. Об этом 17 апреля сообщил источник «Известий».

В ходе экспертизы, проведенной в морге, удалось выяснить, что несовершеннолетняя скончалась от асфиксии. По факту убийства было возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что 15 апреля мать девочки обнаружила в ее телефоне переписку, в которой указывалось на то, что над ее дочерью совершал сексуальное насилие ее 19-летний дядя. Женщине удалось выяснить, что издевательства над девочкой продолжались с мая по декабрь 2022 года.

«Указанную информацию мать получила из переписки в мобильном телефоне между несовершеннолетней и ее знакомыми, а также дядей», — рассказал источник.

Ранее, 14 апреля, тело девятиклассницы было найдено в ручье в Тихвине в Ленинградской области. Вместе с трупом подростка обнаружили две бутылки пива, рюкзак и телефон. Также рядом с телом были замечены следы обуви. Известно, что ее воспитывала одна мама, семья считается благополучной.