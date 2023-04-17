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Ученый заявил о затоплении части Стамбула к 2050 году

Ученый Курназ заявил, что часть Стамбула может быть затоплена к 2050 году
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Фото: Global Look Press/Onur Dogman
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Уровень Мраморного моря поднимется к 2050 году, что приведет к затоплению нескольких районов Стамбула. Об этом в воскресенье, 16 апреля, заявил в интервью турецкому информагентству DHA директор центра исследований климатических изменений университета Богазичи Левент Курназ.

Он указал на таяние ледников и повышение уровня мирового океана.

«Беспокоиться нужно всем живущим на высоте порядка полуметра или метра над уровнем моря. К 2050 году Мраморное море поднимется как минимум на 50 см и затопит не только виллы на берегу Босфора — речь и о, к примеру, районе Кадыкёй на азиатской стороне», — сообщил ученый.

Курназ считает, что остается немного времени для того, чтобы спасти ряд значимых для города сооружений. Нужно будет возвести стены у дворцов Долмабахче и Чыраган, а также других объектов культуры, находящихся под угрозой затопления.

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Ранее, 5 марта, The Guardian сообщала, что площадь льда вокруг Антарктиды сократилась до 1,79 млн кв. км. Это самое низкое значение за всё время спутниковых наблюдений. По данным издания, это третий антирекорд с 25 февраля прошлого года, когда льды, окаймляющие самый Южный континент, занимали 1,92 млн кв. км.

До этого, 1 марта, климатолог Алексей Кокорин заявил, что от разрушающегося «ледника Судного дня» в Западной Антарктиде рано или поздно отколется айсберг. Однако когда именно это произойдет, сейчас неизвестно. Он добавил, что для снижения темпов повышения уровня Мирового океана необходимо перейти на безуглеродную энергетику.

20 февраля доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции​ Института экологии РУДН​ Владимир Пинаев рассказал «Известиям», что страны мира сейчас могут принять меры для минимизации последствий подъема уровня Мирового океана. По его мнению, тенденция к росту будет постепенной.

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