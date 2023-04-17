Сборная Украины пропустит чемпионат Европы по самбо в Израиле

Сборная Украины не примет участия во взрослом и молодежном чемпионатах Европы по самбо 19–23 апреля в израильском городе Хайфа. При этом украинская федерация по-прежнему не ставит в известность о своих планах Международную федерацию самбо (ФИАС), просто игнорируя сроки подачи заявки. По информации «Известий», украинская федерация не собирается подавать заявку на участие в чемпионате.

«На сегодняшний день мы не получили заявку украинской сборной на участие в чемпионате Европы и молодежном первенстве Европы по самбо. Конечно, для нашего вида спорта отсутствие этих атлетов — это существенная потеря, ведь сборная Украины стабильно показывает высокие результаты на соревнованиях, а выступление спортсменов неизменно добавляет красоты и зрелищности поединкам», — рассказал «Известиям» вице-президент ФИАС и главы Европейской федерации самбо Сергей Елисеев.

При этом, как сообщил источник «Известий», ФИАС не планирует применять к украинским атлетам какие-либо санкции за пропуск молодежного и взрослого Евро, даже несмотря на то что это уже третий демарш со стороны федерации этой страны.

Чемпионат Европы по самбо в Израиле, официальным партнером которого выступает банк ВТБ, станет отборочным турниром для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут в октябре в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сборная России традиционно считается одним из главных фаворитов предстоящих молодежного и взрослого Евро и имеет хорошие шансы завоевать максимальное количество медалей в каждой дисциплине.

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