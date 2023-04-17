Всплеск нарушений зафиксирован в торговых сетях и гастрономах

Число нарушений в ведущих торговых сетях за первый квартал выросло в два и более раз. Это следует единого реестра проверок Генпрокуратуры. В нем размещаются в том числе результаты проверок и профилактических мероприятий Роспотребнадзора.

Эксперты общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ) сравнили данные за первый квартал в 2023 и 2022 годов. Их число выросло, как минимум, в два раза, а в некоторых случаях — почти на порядок.

По динамике выявленных нарушений и выданных Роспотребнадзором предостережений лидирует федеральная торговая сеть «Светофор», следует из данных рейтинга. Число нарушений здесь выросло в 11 раз (на 1000%). Почти такие же показатели у «Красное&Белое» — рост на 975%.

На условном третьем месте «Ашан» — увеличение на 264%. Следом идут «Лента» — 248%, «Бристоль» — 245%, «Дикси» — 160%, «Перекресток» — 159%, «Магнит» — 156%, «О’кей» — 142%, «Пятерочка» — 116% и METRO — 100%. Лучше всех обстоят дела у сети «Вкусвилл» — число нарушений здесь выросло менее, чем вдвое — 89%.

Чаще всего проверяющие службы выявляли несоответствие ценника на товар на полке и его стоимости на кассе, нарушение условий хранения пищевой продукции, в частности, неправильный температурный режим, отсутствие или повреждение упаковки, нарушение товарного соседства (это также приводит к порче продуктов), пояснили эксперты ОПИ.

Часто встречалась проверяющими продажа просроченной продукции и отсутствие информации о сроках годности.

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Сроки негодности: в торговых сетях зафиксирован всплеск нарушений