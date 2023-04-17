В Иране вынесли приговор военным по делу о сбитом украинском Boeing
В Иране суд вынес обвинительные приговоры десяти военнослужащим по делу о сбитом в 2020 году украинском Boeing 737-800. Об этом в воскресенье, 16 апреля, сообщило агентство IRNA.
Отмечается, что главный управляющий системами ПВО «Тур М-1» получил 13 лет заключения. Именно он, вопреки приказу командира, выпустил две ракеты по украинскому самолету, вылетавшему из Тегерана в Киев, который он принял за вражескую цель.
Остальных фигурантов дела приговорили к тюремным срокам от полтура до трех лет. Суд также обязал их выплатить денежную компенсацию семьям погибших в размере $150 тыс. за каждого.
8 января 2020 года Boeing 737-800 потерпел крушение под Тегераном. Погибли 176 человек, среди которых были граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
11 января в Корпусе стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) объяснили, что система ПВО ошибочно приняла пассажирский самолет за крылатую ракету, а у оператора связи было лишь пять секунд на принятие решения, и он сделал неправильный выбор. Одновременно в КСИР заявили об ответственности США за произошедшее, подчеркнув, что в ночь катастрофы в небе над Ираном «было много военных самолетов противника».
Позднее 11 января глава МИД Ирана Джавад Зариф официально заявил, что Boeing 737 был непреднамеренно сбит ракетой из-за «человеческой ошибки».