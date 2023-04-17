Посол РФ Барбин заявил о разрушении двусторонних отношений с Данией

Отношения между Москвой и Копенгагеном фактически разрушены. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Дании Владимир Барбин.

«Отношения между Россией и Данией сегодня разрушены. В этих условиях взаимная торговля стремительно сокращается. Полностью прекращены прямые поставки в Данию российского газа, который потреблялся в 400 тыс. домохозяйствах», — отметил дипломат.

По его словам, в результате этого в 2022 году в Дании была зафиксирована рекордная за несколько последних десятилетий инфляция, которая составила порядка 10%.

«Реальные доходы населения снижаются, а промышленность Дании столкнулась с серьезными проблемами», — подчеркнул он.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Владимира Барбина «Известиям»:



«Что ждет Украину при эскалации конфликта, в Дании не задумываются»