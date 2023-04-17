МИД России назвал условия сохранения СНВ-3

Россия готова приветствовать стремление США сохранить Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) только при определенных условиях, которые известны американской стороне, заявили «Известиям» в МИД РФ.

«Декларируемое Вашингтоном стремление сохранить договор о СНВ можно было бы только приветствовать, если бы за ним стояла реальная готовность к кардинальному пересмотру в высшей степени враждебного курса на целенаправленный подрыв нашей национальной безопасности, который в конечном итоге и вынудил нас приостановить действие данного договора. Российская стороны была бы открыта к рассмотрению возможности возвращения к полноформатной реализации ДСНВ только при соблюдении США данного принципиального условия», — заявили «Известиям» в российском дипломатическом ведомстве.

Также Москва хотела бы «решить проблему полного и неукоснительного соблюдения Вашингтоном технической стороны договора».

«Кроме того, потребовалось бы заняться поиском методов и форм учета фактора совокупного ядерного арсенала США, Великобритании и Франции, являющихся союзниками по Североатлантическому блоку, который позиционирует себя как «ядерный альянс», — добавили в МИД РФ.

21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин объявил об односторонней приостановке Москвой участия в СНВ-3. Президент назвал это решение вынужденным, поскольку ядерные страны продолжают развивать свои вооружения и требуют доступа к российским ядерным объектом. В то же время, у России есть информация о причастности недружественных стран к попыткам украинских военных атаковать базы российской стратегической авиации.

О позиции России по вопросу участия в СНВ-3 и перспективах переговоров Москвы и Вашингтона читайте в эксклюзивном материале «Известий»:



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