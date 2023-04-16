Боец Макарян предупредил о намерении удивить кикбоксера Апсита

Боец поп-ММА Геннадий Макарян заявил, что знает, чем удивить кикбоксера Вадима Апсита в их поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Об этом он рассказал «Известиям» 16 апреля.

«Ничего такого, чисто посмотрел, на что он способен. Пусть готовится, я буду его удивлять. Угрозы, честно, никакой не вижу. Просто опыта по К-1 у него побольше на данный момент. Потому что я с кикбоксинга перешел, готовился по MMA. И опять в течение трех недель я перешел обратно в кикбоксинг», — заявил Макарян.

Он признался, что находится в лучшей физической форме, к которой как раз стремился. По его словам, первоначально он готовился к поединку по правилам ММА, но в последний момент переключился на кикбоксинг.

«В ударной технике я лучше себя никого не вижу в своей весовой категории. Как бы то ни было, я готов, я заряжен. В ударной технике не видел того, кто может меня удивить, и также думаю, и он не удивит», — предупредил боец.

До этого, 12 апреля, Апсит выразил уверенность в том, что победа будет на его стороне в бескомпромиссном бое с Макаряном. По его словам, соперник крупнее и хорошо умеет работать ногами, однако его слабая сторона — это бокс.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок российского кикбоксера Вадима Апсита с бойцом поп-MMA Геннадием Макаряном. Бой состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Трансляция начнется в 19:00.

Также телеканал покажет противостояние Александра Шлеменко и Ясубея Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи.