Турецкая спортсменка потеряла сознание на ЧЕ по тяжелой атлетике в Ереване
На чемпионате Европы по тяжелой атлетике в Ереване турецкая спортсменка Баяв Пелинсу потеряла сознание, передает Telegram-канал Sputnik Армения в воскресенье, 16 апреля.
Спортсменка подошла к штанге, затем начала делать подход. Спустя несколько секунд снаряд выпал у нее из рук, а сама она начала терять сознание. В результате Пелинсу упала на пол, к ней сразу подошел медицинский персонал, который начал оказывать первую помощь.
На данный момент неизвестно, в каком состоянии она находится.
С 15 по 23 апреля в Ереване проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике 2023 года. По правилам квалификации условием отбора на Олимпийские игры в Париже является участие в трех крупнейших международных соревнованиях. Чемпионат Европы в Ереване относится к их числу.
В начале января защитник американского клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание. Игроку в американский футбол стало плохо во время встречи с «Цинциннати Бенгалс». Хэмлин столкнулся с принимающим из команды-соперниц, после чего упал. Чтобы реанимировать спортсмена, медикам потребовалось применить дефибриллятор.