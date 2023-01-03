Игрок в американский футбол потерял сознание во время матча

Защитник американского клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание. Игроку в американский футбол стало плохо во время встречи с «Цинциннати Бенгалс». Хэмлин столкнулся с принимающим из команды-соперницы Ти Хиггинсом, после чего упал, передает телеканал «Известия». В результате матч пришлось прервать, он будет доигран в другой день. Чтобы реанимировать спортсмена, медикам потребовалось применить дефибриллятор.

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