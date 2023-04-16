Устюгов победил в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России
Олимпийский чемпион Сергей Устюгов 16 апреля одержал победу в гонке на 70 км свободным стилем на чемпионате России, который прошел в городе Мончегорске Мурманской области.
Устюгов, представляющих на соревнованиях Ханты-Мансийский автономный округ, прошел дистанцию за 2 часа 24 минуты и 55,3 секунды.
Вторым стал спортсмен из Москвы Дмитрий Кондрашов, чье отставание от лидера составило 4,1 секунды. Третье место занял лыжник Сергей Волков из Татарстана (+47,5 секунды).
Ранее, 26 марта, Устюгов стал победителем лыжной гонки на 50 км классическим стилем. Соревнования проходили в Тюмени в центре «Жемчужина Сибири». Устюгов преодолел дистанцию за 2:14:16,3. Второе место занял Алексей Червоткин. Бронзовым призером стал Александр Большунов.
До этого, 18 марта, Устюгов выиграл индивидуальный спринт классическим стилем на чемпионате России. Вторым в финале стал Александр Терентьев, Большунов пришел третьим.