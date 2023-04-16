Московский Пасхальный фестиваль объединит более 50 городов России

Московский Пасхальный фестиваль начинается более чем в 50 городах РФ. В эти дни люди восхитятся симфонической, хоровой и звонильной программами. Концерты известных солистов и выдающихся музыкальных коллективов пройдут на центральных площадках Москвы и регионов, сообщает телеканал «Известия». Выступления также приурочены к памятным датам, к юбилеям великих композиторов. В центре внимания — 150-летие со дня рождения Рахманинова. Художественный руководитель фестиваля — Валерий Гергиев. Симфонический оркестр Мариинского театра под управлением выдающегося дирижера за 24 дня планируют выступить в 30 городах. Завершится Московский Пасхальный фестиваль в День Победы. 9 мая на Поклонной горе оркестр даст общедоступный концерт.

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