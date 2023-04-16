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Психологи назвали поводы не заводить домашних животных

Психологи Гранд и Такаев рассказали, кому нельзя заводить домашних животных
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Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
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От идеи завести домашнего питомца стоит отказаться людям, не имеющим достаточно для этого материальных, физических и моральных возможностей. Об этом 15 апреля «Газете.Ru» рассказала дипломированный психолог Айгуль Гранд.

«Помимо вопроса правильного содержания и финансов важно и психоэмоциональное состояние хозяина. Нельзя заводить домашних животных людям с психическими отклонениями, которые могут выказывать агрессию на животных, а также страдающим сексуальными расстройствами. Кроме того, многие животные не подойдут тем, кто буквально помешан на поддержании чистоты в доме», — сказала она.

Специалист добавила, что нельзя животных дарить, поскольку к содержанию такого «подарка» не каждый может оказаться готов, и вместо радости он подарит тяготы забот. Более того, лучше никому не перепоручать процесс выбора своего домашнего животного.

«Будущий владелец должен сам найти питомник и выбрать для себя друга. Если же питомца просит ребенок, сюрприз делать тоже не стоит. Щенок или котенок с бантиком на шее будут восприняты как игрушка. Совсем другое дело — осознанный выбор, который помогут сделать значимые взрослые», — указала Гранд.

Психолог Ильмир Такаев отметил, что людям с аллергией на шерсть или слюну, также не нужно заводить домашних питомцев. Он добавил, что животным нужно внимание, поэтому не стоит брать на себя бремя содержания питомца много работающему или обучающемуся человеку.

Вспыльчивый и раздражительный человек едва ли станет хорошим хозяином животного, поскольку важно научиться правильно воспитывать питомца. Кроме того, будущий заводчик должен четко понимать, какой температурный фон подходит для содержания той или иной породы животного, сколько квадратных метров питомцу нужно для комфортного содержания, заключил специалист.

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Ранее, 6 апреля, ветеринар Богдан Галкин рассказал, что когда кошки трутся о ноги хозяев, они выражают свое доверие и любовь, а также «помечают» его. Он отметил, что потиранием о ноги хозяина кошки привлекают к себе внимание, а также демонстрируют, что соскучились, и требуют ласки.

Еще в конца марта врач-инфекционист ИКБ № 2 Департамента здравоохранения Москвы Татьяна Сергеева предупредила, что некоторые инфекционные заболевания могут передаваться человеку от домашних питомцев, поэтому, чтобы обезопасить себя, следует соблюдать меры предосторожности. Могут передаваться такие заболевания, как бешенство, глистные инвазии, грибковые поражения кожи, лептоспироз, орнитоз и токсоплазмоз.

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