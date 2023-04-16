Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших при столкновениях в Судане возросло до 56
Мир
Историк заявил о планах Польши забрать территории правобережной Украины
Мир
СБ ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Судане
Мир
Благодатный огонь передали в Киево-Печерскую лавру
Мир
Голландский депутат раскритиковал передачу $40 млн фермерам на Украине
Мир
В Финляндии задумались о пересмотре соглашений по Аландским островам
Мир
Страны G7 условятся снизить на 50% выбросы в автомобильном секторе
Мир
В Индонезии предрекли конец эпохи господства западного колониализма
Мир
В США усомнились в успехе контрнаступления ВСУ
Общество
В главном храме ВС России прошла пасхальная служба
Мир
ВС Судана взяли под контроль все штабы Сил быстрого реагирования в Омдурмане
Мир
В США заявили о желании Трампа отомстить Зеленскому
Мир
Французского политика Ле Пена госпитализировали в тяжелом состоянии

Воистину Воскрес: как православные россияне встретили Пасху

Один из главных христианских праздников в этом году пришелся на 16 апреля
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Верующие со свечами и лампадами, зажженными от Благодатного огня, в кафедральном соборе Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме
Фото: РИА Новости/Вячеслав Татарковский
Православные в России и других странах, где христиане придерживаются юлианского календаря, отметили Пасху — один из главных конфессиональных праздников. Подробности встречи Светлого Христова Воскресения — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Схождение Благодатного огня. Кафедральный собор Воскресения Христова (храм Гроба Господня) в Иерусалиме
Фото: REUTERS/Oren Ben Hakoon
Накануне Пасхи в Великую субботу в кафедральном соборе Воскресения Христова (храме Гроба Господня) в Иерусалиме проходит особая служба, и сходит Благодатный огонь. С этого начинается праздник Воскресения Христова
На весь экран
Metropolitan Vindictus, Patriarchal Representative for the Greek Orthodox in Bethlehem leads the celebration as the Holy Fire arrives to the Church of Nativity in Bethlehem in the Israeli
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Благодатный огонь, символизирующий воскресшего Христа, расходится по всей Земле. На фото огонь уже в базилике Рождества Христова — это неподалеку, в Палестине. Благодатный огонь отправляется и дальше. По традиции его доставляют в другие страны, отмечающие праздник, специальными авиарейсами
На весь экран
Священники во время пасхальных торжеств у собора Рождества Христова в Кишиневе
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Собор Рождества Христова в Кишиневе тоже принял праздник. На фото — священники во время пасхальных торжеств
На весь экран
A woman looks at the burning candles during the midnight Orthodox Easter holy liturgy at St. Sava temple in Belgrade, Serbia
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Пасхальные литургии прошли в Сербии. Фотография из храма святого Саввы в Белграде
На весь экран
Верующие на праздничном пасхальном богослужении в церкви Георгия Победоносца в Мелитополе
Фото: РИА Новости
Прошли богослужения в новых регионах. Фото из церкви Георгия Победоносца в Мелитополе, Запорожская область
На весь экран
Крым Симферополь. Петро-Павловский собор, освящение куличей
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Один из важнейших символов Пасхи наравне с пасхальными яйцами, конечно же, пасхальные куличи. Ими разговляются (едят скоромную пищу в первый раз после поста) после Великого поста. Священники перед этим освящают куличи. Фотография из Петропавловского собора в Симферополе
На весь экран
An Orthodox priest sprays holy water on believers after a service which marks the Orthodox Easter
Фото: REUTERS/Alina Yarysh
Батюшка окропляет святой водой прихожан и их праздничные угощения после службы
На весь экран
Прихожане перед освящением пасхальных куличей и яиц в храме святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове, Санкт-Петербург.
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Прихожане перед освящением пасхальных куличей и яиц в храме святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове, Санкт-Петербург
На весь экран
Прихожане во время ночного пасхального богослужения возле православного храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Ночью непосредственно перед пасхальным богослужением традиционно проходят крестные ходы. Это фото сделано у храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске
На весь экран
Пасхальная служба в храме Космы и Дамиана
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Верующие встречают священников перед праздничным богослужением в Столешниковом переулке у храма Космы и Дамиана в Москве
На весь экран
Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим ведет пасхальное богослужение в Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Затем начинаются сами пасхальные службы. В Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске богослужение провел Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
На весь экран
Храм Министерства Обороны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Богослужения состоялись по всей Москве
На весь экран
Храм Министерства Обороны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Это фотографии с праздничной службы в храме Министерства обороны
На весь экран
Пасхальная служба в храме Космы и Дамиана
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пасхальная служба в храме Космы и Дамиана
На весь экран
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл проводит праздничное пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главное пасхальное богослужение в России прошло в эту ночь в Москве, в храме Христа Спасителя. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
На весь экран
Президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин (справа) на праздничном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Его посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экран
Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин вносит лампаду с частицей Благодатного огня в храм Христа Спасителя во время пасхального богослужения. Справа: председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На фотографии справа — председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци. Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, слева, внес лампаду с частицей того самого Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня
Выделить главное
вкл
выкл
Читайте также
Реклама
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023