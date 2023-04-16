Воистину Воскрес: как православные россияне встретили Пасху

Один из важнейших символов Пасхи наравне с пасхальными яйцами, конечно же, пасхальные куличи. Ими разговляются (едят скоромную пищу в первый раз после поста) после Великого поста. Священники перед этим освящают куличи. Фотография из Петропавловского собора в Симферополе