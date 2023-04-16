Воистину Воскрес: как православные россияне встретили Пасху

Православные в России и других странах, где христиане придерживаются юлианского календаря, отметили Пасху — один из главных конфессиональных праздников. Подробности встречи Светлого Христова Воскресения — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: REUTERS/Oren Ben Hakoon
Накануне Пасхи в Великую субботу в кафедральном соборе Воскресения Христова (храме Гроба Господня) в Иерусалиме проходит особая служба, и сходит Благодатный огонь. С этого начинается праздник Воскресения Христова
На весь экран
Фото: REUTERS/Mussa Qawasma
Благодатный огонь, символизирующий воскресшего Христа, расходится по всей Земле. На фото огонь уже в базилике Рождества Христова — это неподалеку, в Палестине. Благодатный огонь отправляется и дальше. По традиции его доставляют в другие страны, отмечающие праздник, специальными авиарейсами
На весь экран
Фото: РИА Новости/Дмитрий Осматеско
Собор Рождества Христова в Кишиневе тоже принял праздник. На фото — священники во время пасхальных торжеств
На весь экран
Фото: REUTERS/Marko Djurica
Пасхальные литургии прошли в Сербии. Фотография из храма святого Саввы в Белграде
На весь экран
Фото: РИА Новости
Прошли богослужения в новых регионах. Фото из церкви Георгия Победоносца в Мелитополе, Запорожская область
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Один из важнейших символов Пасхи наравне с пасхальными яйцами, конечно же, пасхальные куличи. Ими разговляются (едят скоромную пищу в первый раз после поста) после Великого поста. Священники перед этим освящают куличи. Фотография из Петропавловского собора в Симферополе
На весь экран
Фото: REUTERS/Alina Yarysh
Батюшка окропляет святой водой прихожан и их праздничные угощения после службы
На весь экран
Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
Прихожане перед освящением пасхальных куличей и яиц в храме святого Спиридона Тримифунтского в Ломоносове, Санкт-Петербург
На весь экран
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Ночью непосредственно перед пасхальным богослужением традиционно проходят крестные ходы. Это фото сделано у храма Абалакской иконы Божией Матери «Знамение» в Дивногорске
На весь экран
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Верующие встречают священников перед праздничным богослужением в Столешниковом переулке у храма Космы и Дамиана в Москве
На весь экран
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Затем начинаются сами пасхальные службы. В Вознесенском кафедральном соборе в Новосибирске богослужение провел Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Богослужения состоялись по всей Москве
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Это фотографии с праздничной службы в храме Министерства обороны
На весь экран
ФОТО: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Пасхальная служба в храме Космы и Дамиана
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Главное пасхальное богослужение в России прошло в эту ночь в Москве, в храме Христа Спасителя. Его провел Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
Его посетили президент РФ Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин
На весь экран
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
На фотографии справа — председатель Конференции католических епископов России, митрополит архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ Паоло (Павел) Пецци. Председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин, слева, внес лампаду с частицей того самого Благодатного огня, сошедшего в храме Гроба Господня
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные
данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные
произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация
охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет
рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются
офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.