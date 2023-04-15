Американские певцы выступят на концерте в честь коронации Карла III

На концерте по случаю коронации Карла III выступят певцы из США. Среди заявленных артистов Кэти Перри и Лайонел Ричи, передает телеканал «Известия». Свои хиты исполнит и итальянский исполнитель Андреа Бочелли. Шоу состоится 7 мая в загородной резиденции британских монархов. На концерте соберется около 20 тыс. зрителей. Церемония коронации пройдет 6 мая в Вестминстерском аббатстве.

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