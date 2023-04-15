Два поселка в Курской области оказались частично обесточены из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные обстреляли приграничные села Глушковского района Курской области. Об этом в субботу, 15 апреля, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Он пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) дважды атаковали приграничные территории области. В результате обстрела частично обесточены поселок Теткино и село Попово-Лежачи. В настоящее время специалисты проводят восстановительные работы.

Пострадавших и разрушений нет, добавил губернатор.

Ранее, 2 апреля, семеро жителей, среди которых трое детей и девушка-подросток, получили ранения в результате обстрела со стороны Украины села в Суджанском районе Курской области. Пострадавшие были членами нескольких семей, которые в момент обстрела занимались уборкой на местном кладбище. Одна из женщин получила тяжелые ранения.

В самом селе повреждения получили заборы, фасады и окна на территории четырех домовладений.

В феврале в Курской области продлили высокий (желтый) уровень террористической опасности, он действует на период усиленных мер по защите и охране территории региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.