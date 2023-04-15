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Страны G7 намерены выработать 150 млн кВт за счет ветра к 2030 году

Страны G7 собрались выработать 150 млн киловатт за счет ветроэнергетики к 2030 году
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Фото: Global Look Press/Bernd Weißbrod
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Министры по вопросам климата, энергетики и окружающей среды стран G7 в ходе переговоров в Саппоро договорятся нацелиться на обеспечение к 2030 году 150 млн кВт электроэнергии за счет ветрогенерации. Об этом 15 апреля сообщила газета Nikkei Asia.

Отмечается, что этот показатель в семь раз превышает уровень выработки 2021 года.

Также, согласно новой программе G7, выработка электроэнергии за счет солнечных панелей будет увеличена более чем в три раза и достигнет показателя в 1 млрд кВт.

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Ранее, 28 марта, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что госкорпорация намерена начать производство композитных лопастей для ветроэлектростанций (ВЭС) в Ульяновской области. Это полностью удовлетворит спрос на российском рынке ветрогенерации. Кроме того, лопасти будут активно продвигать на экспорт.

10 марта США и Евросоюз в совместном заявлении пообещали продолжать работу по обеспечению энергетической безопасности Европы путем диверсификации источников.

Газета Financial Times 5 марта написала, что Европе было бы гораздо выгоднее направить средства на ускорение перехода на возобновляемые источники энергии.

До этого, 29 января, сообщалось, что немецкий канцлер Олаф Шольц и президент Аргентины Альберто Фернандес на встрече в Буэнос-Айресе обсудили перспективы сотрудничества в области энергетики, в частности, были затронуты вопросы поставок лития и зеленого водорода. Также Шольц обратил внимание на перспективы проектов в сфере солнечной энергетики.

Страны Европы столкнулись с беспрецедентным ростом цен на газ и электричество из-за курса на сокращение импорта энергоносителей из России, который был взят странами Запада в качестве меры давления на РФ после начала спецоперации по защите Донбасса.

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