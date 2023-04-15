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Умер гитарист ирландской рок-группы The Script Марк Шиэн

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Фото: www.dailymail.co.uk
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Гитарист ирландской рок-группы The Script Марк Шиэн скончался в возрасте 46 лет. Информация об этом появилась 14 апреля в официальных аккаунтах коллектива в социальных сетях.

«Любимый муж, отец, брат, товарищ по группе и друг Марк Шиэн скончался сегодня в больнице после непродолжительной болезни», — говорится в сообщении.

Поклонники группы и коллеги Марка оставили под публикациями тысячи комментариев с соболезнованиями, благодарностями и словами поддержки для близких артиста.

У Шиэна остались жена и трое детей. В 2021 году он взял перерыв от выступлений, чтобы проводить больше времени с семьей.

Гитарист начал музыкальную карьеру в 1996 году в составе бойз-бэнда Mytown. Тогда он познакомился с певцом Дэнни О'Донохью, который позже станет солистом The Script. В 2005 году Шиэн, О'Донохью объединились с барабанщиком Гленом Пауэром и сформировали собственную рок-группу.

Спустя три года работы музыканты успешно стартовали в Великобритании с синглом «We Cry», который попал на самые популярные радиостанции королевства. Впоследствии дебютный альбом группы занял первую строчку в рейтинге самых продаваемых альбомов Великобритании и Ирландии. На сегодняшний день в трех странах диску присвоен статус платинового.

Некоторые треки The Script были использованы в качестве саундтреков к популярным сериалам, таким как «Дневники вампира» и «Говорящая с призраками».

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