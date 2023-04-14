У пары спасенных краснокнижных лис появилось потомство

У пары краснокнижных степных лис, спасенной из сафари-парка в Сочи, появилось потомство. Восемь малышей уже открыли глаза и с интересом изучают окружающий мир, передает телеканал «Известия». Маме лисят на время кормления увеличили рацион — добавили яйца и птицу. Когда животные подрастут, их распределят по зоопаркам страны.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.