Крупный пожар возник на территории промзоны в Дзержинске

На территории промзоны в Дзержинске разгорелся крупный пожар. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

«Поступило сообщение о пожаре в промзоне г.о. г. Дзержинск. На одной из открытых площадок загорелись деревянные поддоны», — сообщили в ведомстве.

Известно, что происшествие случилось на улице Лермонтова, 17е, на месте происшествия работают экстренные службы. Погибших и пострадавших в ходе пожара нет.

Как сообщают местные СМИ, площадь пожара выросла со 150 кв. м до 2 тыс. кв. м, в связи с чем на место возгорания стянуты дополнительные силы. Поступает информация о взрывах газовых баллонов, находившихся рядом с площадкой.

Ранее, 7 апреля, в Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Как рассказал «Известиям» очевидец инцидента, на месте прогремел хлопок. Отмечается, что информация о возгорании на улице Тельмана поступила в 21:13. Очевидцы уверены, что пожар произошел на заводе.