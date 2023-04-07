В Невском районе Санкт-Петербурга произошел пожар

В Невском районе Санкт-Петербурга вспыхнул пожар. Как рассказал «Известиям» очевидец инцидента, в пятницу, 7 апреля, на месте прогремел хлопок.

Отмечается, что информация о возгорании на улице Тельмана поступила в 21:13. Очевидцы уверены, что пожар произошел на заводе.

«Был хлопок, как взрыв, после этого повалил черный дым. Вызвали 112, сейчас там куча «мигалок». Спецслужбы устраняют пожар, причины неизвестны. За заводом находится промзона, но, кажется, дым идет прямо с завода. И «мигалки» подъехали прямо со стороны завода», — рассказал «Известиям» очевидец Руслан.

По информации спасателей, масштаб возгорания небольшой. На место происшествия уже прибыли четыре машины спецтехники и 20 человек личного состава МЧС.

6 апреля сообщалось о пожаре, охватившем 400 кв. м неиспользуемой птицефабрики в Симферополе. Пострадавших и погибших не было.