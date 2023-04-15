Россиянам рассказали, можно ли крестить детей на Пасху

Крестить ребенка на Пасху не запрещено, но, как правило, обычно это не практикуется, рассказал «Известиям» 15 апреля ректор Славяно-греко-латинской академии Сергий Храмешин.

Он объяснил это тем, что крещение обычно переносится на другие дни из-за общей занятости священнослужителей в Пасху.

Храмешин также рассказал, что в этот день не рекомендуется ходить на кладбище и поминать усопших.

«Для поминания усопших в пасхальный период установлен особый день поминовения усопших во вторник следующей после Пасхальной (Светлой) недели — Радоница, тогда и посещают кладбище», — отметил Храмешин.

В 2023 году, по его словам, Радоница приходится на 25 апреля.

Ранее Храмешин рассказал, что продукты перед Пасхой освящаются в храме после богослужения в Великую субботу, которая в этом году приходится на 15 апреля. Печь куличи, красить яйца и готовить творожную пасху, согласно традиции, начинают в Чистый четверг.